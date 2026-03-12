Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Hausverbot

sixxStaffel 6Folge 14vom 12.03.2026
Hausverbot

HausverbotJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 14: Hausverbot

41 Min.Folge vom 12.03.2026

Rory tritt an Paris' Stelle als Chefredakteurin der "Yale Daily News", was zur Folge hat, dass Paris sie aus der gemeinsamen Wohnung wirft. Logan bietet ihr einen Platz in seiner Wohnung an, den sie dankbar annimmt. Als Lorelai davon erfährt, ist sie zwar nicht begeistert, will aber nicht schon wieder einen Streit mit ihrer Tochter beginnen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 2 Staffeln und Folgen