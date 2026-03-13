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Gilmore Girls

Reif für die Insel

sixxStaffel 6Folge 15vom 13.03.2026
Reif für die Insel

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Gilmore Girls

Folge 15: Reif für die Insel

41 Min.Folge vom 13.03.2026

Logan lädt Lorelai und Luke ein, das Valentinstags-Wochenende auf dem Anwesen der Huntzbergers zu verbringen. Luke gibt sich allerdings nicht viel Mühe, sich und seiner Freundin eine schöne Auszeit zu gönnen. Er meckert an allem herum und ist ständig abgelenkt. Rory erhält am Ende des romantischen Wochenendes eine Nachricht, die sie extrem traurig macht.

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