Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Mit Sack und Pack

sixxStaffel 6Folge 17vom 17.03.2026
Mit Sack und Pack

Mit Sack und PackJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 17: Mit Sack und Pack

42 Min.Folge vom 17.03.2026

Bei Logan und Rory bahnt sich eine Versöhnung an und sie beschließen, ihrer Liebe eine neue Chance zu geben. Doch irgendetwas hält Rory davon ab, sich mit ganzem Herzen auf die Sache einzulassen und sie zieht sich nach Stars Hollow zurück. Lane schwebt indes auf Wolke Sieben, denn Zack hat bei ihrer Mutter um Lanes Hand angehalten. Lorelai versucht die Tatsache zu verdauen, dass Luke seine Tochter auf ihrer Klassenfahrt begleitet.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 2 Staffeln und Folgen