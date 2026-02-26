Gilmore Girls
Folge 4: Eiszeit
43 Min.Folge vom 26.02.2026
Emily kann es nicht fassen: Ausgerechnet jetzt sitzt sie wegen eines Schneesturms in Finnland fest. Zuhause findet zeitgleich die Veranstaltung ihrer Vereinigung statt, auf die sie seit Wochen hinfiebert. Sie wünscht sich, dass Rory sie vertritt, doch die hat ganz andere Sorgen. Seit seiner Rückkehr aus Europa ist Logan nicht mehr der Alte. Vorsichtig spricht sie ihn darauf an und erfährt von einem Richtungswechsel im Leben ihres Freundes.
