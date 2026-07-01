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Gilmore Girls

Wahnsinn mit Methode

WarnerStaffel 6Folge 6vom 01.07.2026
Wahnsinn mit Methode

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Gilmore Girls

Folge 6: Wahnsinn mit Methode

43 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6

Taylor hält es für eine entzückende Idee, die Straßen von Stars Hollow in ihre historischen Namen umzubenennen. Lorelai ist entsetzt, denn die Straße, auf der ihr Hotel steht, trug früher einen abscheulichen Namen - handelte es sich doch um ein Gebiet, in dem Schwerkranke und Aussätzige behandelt wurden. Unterdessen bemerken Emily und Richard, dass sich Rory immer mehr zurückzieht und suchen auf ihre eigene Art nach dem Grund dafür.

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