Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Schiff Ahoi!

sixxStaffel 7Folge 16vom 04.11.2025
Schiff Ahoi!

Schiff Ahoi!Jetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 16: Schiff Ahoi!

41 Min.Folge vom 04.11.2025

Lane und ihre Mutter werden sich beim Thema Kindererziehung nicht einig und geraten in einen heftigen Streit. Lorelai, die indes die Baby-Party für Lane organisiert, mischt sich schlichtend ein. Unterdessen wird Lorelai zu einem Bewerbungsgespräch nach New York eingeladen. Bei ihrer Rückkehr erzählt ihr Logan, wie schlecht es um seine Firma steht. Er will dem Chaos entfliehen und mit seinen Jungs in Las Vegas feiern als gäbe es keinen Morgen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen