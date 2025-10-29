Gilmore Girls
Folge 8: Ausgewohnt
41 Min.Folge vom 29.10.2025
Lorelai lädt Rory zum Essen ein um ihr mitzuteilen, dass sie und Christopher spontan in Paris geheiratet haben. Die Neuigkeit kommt bei Rory alles andere als gut an. Sie verlässt wutentbrannt den Esstisch. Ihr Ärger verfliegt jedoch schnell, als Logan wieder zurückkehrt. Auf seiner Willkommensparty lernt Rory einen seiner Kollegen kennen, der ihr ein spannendes Angebot macht.
