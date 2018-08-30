Eine Schlammschlacht unter PromisJetzt kostenlos streamen
Global Gladiators
Folge 2: Eine Schlammschlacht unter Promis
97 Min.Folge vom 30.08.2018Ab 12
Beim Match-Race müssen die Gladiatoren im gefluteten Reisfeld gegeneinander antreten und einen schwierigen Parcours meistern. Welches Team hat die Nase vorn und gewinnt den Höllenritt im Matsch? Willkommen in der "Promi-Schleuder"! Jedes Team schleudert ein Mitglied mit einer durch die Luft. Der "Geschleuderte" versucht im Flug, mit einem Ball auf einen Dosenturm zu werfen. Wer die meisten Dosen umhaut, gewinnt.
