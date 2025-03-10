Karottenade / Fred macht einen SchussJetzt kostenlos streamen
Glücklicher Fred
Folge 25: Karottenade / Fred macht einen Schuss
25 Min.Folge vom 10.03.2025
Fred Dad Simon ist begeistert von seiner neuen Erfindung, einem widerlichen Getränk mit „der Kraft von 500 Karotten!“ Fred tut so, als würde er es trinken, und befiehlt Friday, in eine falsche Kraftmaschine zu steigen, um die Kinder in der Schule davon zu überzeugen, dass das Getränk wirkt. Stattdessen färbt das Getränk die Haut der Kinder orange, was sie für Brains‘ neuesten Feind, die fleischfressenden Carniborgs, sehr appetitlich macht!
