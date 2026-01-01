Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das schmale Haus-Makeover

sixxStaffel 3Folge 7vom 17.01.2026
Das schmale Haus-Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 7: Das schmale Haus-Makeover

40 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6

Mina und Karen erwerben heute ein sehr günstiges Haus und zahlen bald den Preis dafür: Einige böse Überraschungen legen den Restaurierungsprozess lahm. Als es jedoch weitergehen kann, kommt das Projekt richtig in Fahrt und das Endergebnis kann sich sowas von sehen lassen.

