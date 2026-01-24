Zum Inhalt springenBarrierefrei
Irlands Klippen

Folge 6: Irlands Klippen

45 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

Gordon Ramsay packt den Reisekoffer: Der Starkoch macht sich auf in ferne Länder, um Menschen aus aller Welt kulinarische Geheimnisse zu entlocken. Jede seiner Destinationen birgt eine besondere Challenge - sei es das Beschaffen außergewöhnlicher Zutaten, die Verkostung unbekannter Lebensmittel oder das Nachahmen neu erlernter Zubereitungstechniken.

