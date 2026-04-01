Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gormiti

König Riff

DeAPlanetaStaffel 1Folge 24vom 01.04.2026
König Riff

König RiffJetzt kostenlos streamen

Gormiti

Folge 24: König Riff

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Die Darkans machen sich auf den Weg ins Feuerkönigreich - mit dem Ziel, dessen Turm zu zerstören. Um der Gefahr zu trotzen, müssen alle Kräfte mobilisiert werden, doch der königslose Stamm weigert sich, in die Schlacht zu ziehen, solange kein Anführer bestimmt ist. Die Zeit läuft davon und schon bald könnte das Reich von den dunklen Kräften eingenommen werden. Nun liegt es an Riff, seinen Anspruch auf den Thron zu beweisen, bevor es zu spät ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gormiti
DeAPlaneta
Gormiti

Gormiti

Alle 2 Staffeln und Folgen