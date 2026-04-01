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Gormiti

Portale des Chaos'

DeAPlanetaStaffel 2Folge 21vom 01.04.2026
Portale des Chaos'

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Gormiti

Folge 21: Portale des Chaos'

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Mitten im Gefecht setzt Cryptus ein Portal frei, das den dritten Leuchtturm des Eises berührt und somit dessen Verteidigungsmechanismen in Gang setzt. Doch damit nicht genug: Durch den Energiestoß scheinen plötzlich die Kräfte aller vertauscht worden zu sein. Während Ikor verzweifelt versucht, das Chaos zu ordnen, wird er bei jedem Versuch unkontrolliert an einen anderen Ort teleportiert. Welchen Plan kann er schmieden, um das Gleichgewicht wiederherzustellen?

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