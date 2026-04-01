Gormiti
Folge 25: Die dunkle Festung (2)
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Nachdem die Heralds die ersten Angriffe zurückgeschlagen haben, betritt Voidus selbst das Schlachtfeld von Gorm und stellt sich den Helden und ihren Gormiti-Lords. Durch die geraubte Omega-Energie ist seine Macht ins Unermessliche gewachsen - und nur die Meka-Ritter scheinen ihm noch gewachsen zu sein. Doch Voidus hält noch einen letzten, finsteren Trumpf bereit: Er beschwört Ao-Ki, von dunkler Macht durchdrungen, an seine Seite.
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