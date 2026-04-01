Gormiti
Folge 26: Die dunkle Festung (3)
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Voidus kann es kaum erwarten, das Zeitalter der Dunkelheit einzuläuten. An seiner Seite steht eine mächtige Verbündete: die fremdbestimmte Ao-Ki, von dunkler Macht verwandelt, die den infizierten Elestar nutzt, um den Meka-Turm zu zerstören. Den Heralds bleibt nur noch ein Ausweg: Sie rufen den Meka-Lord Electryon zu Hilfe und bitten die Gormiti-Lords, einen neuen Elestar zu erschaffen. Kann so Gorm noch gerettet werden?
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