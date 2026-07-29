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Grey's Anatomy

Wir haben gerade erst angefangen

sixxStaffel 20Folge 1vom 04.08.2026
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Grey's Anatomy

Folge 1: Wir haben gerade erst angefangen

42 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Catherine setzt Meredith die Pistole auf die Brust: Entweder sie schweigt bezüglich ihrer neuen Theorie über Alzheimer oder ihr Labor wird dichtgemacht. Meredith tut so, als würde sie einknicken, überlässt aber Amelia unter dem Siegel der Verschwiegenheit ihr bisher erstelltes Material über ihre Forschung. Indes sind die Assistenzärzte nach Sam Suttons Tod am Boden zerstört. Bei einem Notfall können sich Simone und Lucas allerdings mit Merediths Hilfe beweisen.

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