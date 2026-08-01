Grey's Anatomy
Folge 10: Auf Teufel komm raus
42 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Ein großer Waldbrand wütet nahe Seattle. Alle verfügbaren Kräfte werden wegen der vielen Verletzten ins Grey Sloan Memorial gerufen. Auch Theo Ruiz von Station 19 wird eingeliefert. Während Teddy und Link seine Versorgung übernehmen, ist Bailey nicht ganz bei der Sache, da sie seit Stunden nichts von Ben gehört hat. Richard führt mit Mika und Jules eine Operation durch, die der Patient nicht überlebt. Richard sucht das Gespräch mit Meredith und trifft eine schwere Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 20
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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