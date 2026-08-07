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Grey's Anatomy

Bilder aus der Vergangenheit

sixxStaffel 20Folge 7vom 07.08.2026
Bilder aus der Vergangenheit

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Grey's Anatomy

Folge 7: Bilder aus der Vergangenheit

42 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Die hochschwangere Lauren kommt mit ihrem Ehemann, der sich das Handgelenk gebrochen hat, in die Notaufnahme. Lauren hat Vorwehen und vermeintliche Verdauungsstörungen. Simone möchte das gynäkologisch abklären lassen und ruft Jo, die feststellt, dass die Geburt kurz bevorsteht. Bei Lauren steigt der Blutdruck, sie bekommt Nasenbluten, dann krampft sie. Bei dem von Carina durchgeführten Kaiserschnitt hat die Patientin starke Blutungen, die das Ärzteteam kaum stoppen kann ...

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