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Grey's Anatomy

Herzensangelegenheit

sixxStaffel 20Folge 9vom 10.08.2026
Herzensangelegenheit

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Grey's Anatomy

Folge 9: Herzensangelegenheit

42 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Bailey teilt Lucas mit, dass er sein erstes Ausbildungsjahr wiederholen soll. Indes ist Maggie Pierce nach Seattle gereist, um sich um Brady Hauser, dessen Spenderherz ersetzt werden muss, zu kümmern. Sie lässt sich von Lucas assistieren, was sehr gut klappt, sodass sie ihm einen Ausbildungsplatz in Chicago anbietet. Simone ist von der Neuigkeit völlig überrascht. Nachdem Winston Maggie die Scheidungspapiere überreicht hat, geht er in die Bar und trifft dort auf Monica Beltran.

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