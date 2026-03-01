Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grey's Anatomy

Wenn die Wände reden könnten

sixxStaffel 21Folge 1vom 11.03.2026
Wenn die Wände reden könnten

Grey's Anatomy

Folge 1: Wenn die Wände reden könnten

42 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Nach ihrer Entlassung engagiert sich Bailey in einer Klinik, während Sydney als neue Ausbildungsleiterin im Grey Sloan Memorial für Unruhe sorgt. Unterdessen landet ein Bungee-Springer auf Ians Windschutzscheibe, was das Ärzteteam um Winston vor eine unerwartete Herausforderung stellt. Jo ringt damit, Lincoln von ihrer Schwangerschaft zu erzählen, und Meredith steht vor einer schwierigen Entscheidung ...

