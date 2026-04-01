Grey's Anatomy
Folge 11: Gewissenfrage
42 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Lisa Saito wird mit Gelbsucht und Rückenschmerzen eingeliefert; ihre Leber ist durch überdosierte Schmerzmittel so stark geschädigt, dass sie ein Transplantat benötigt. Die Transplantationskommission entscheidet zugunsten von Lisa. Nick schlägt vor, das Spenderorgan zu teilen, sodass sowohl Lisa als auch Tasha profitieren können. Derweil stellt sich heraus, dass Molly unter Temporallappenepilepsie leidet. Amelia rät zu einer Operation, die Molly jedoch ablehnt.
Weitere Folgen in Staffel 21
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