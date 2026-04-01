Grey's Anatomy
Folge 13: Aufgehender Stern
42 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Molly werden Elektroden ins Gehirn implantiert, um ihre epileptischen Anfälle einzudämmen. Danach versucht Amelia, der Simone assistiert, durch Stimulation ihre Erinnerungen wachzurufen. Blue muss wenig später schmerzlich erkennen, dass Molly ihn nur benutzt hat. Während Teddy bei einer Konferenz in Oakland auf Cass Beckman trifft, ist Jo von Dr. Marcus genervt. Schließlich kann sie ihn deutlich in seine Schranken weisen.
Weitere Folgen in Staffel 21
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