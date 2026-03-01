Grey's Anatomy
Folge 3: Klarsehen
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Nick überredet Richard, an einer Nierentransplantation teilzunehmen. Im OP erhält er einen Notruf von Meredith und erfährt von der Biopsie an Catherine sowie den aufgetretenen Komplikationen. Er ist schwer enttäuscht von Meredith, weil sie ihm verheimlicht hat, wie es um seine Frau steht. Blue sucht Ablenkung in der Arbeit, um Molly zu vergessen, während Amelia eine riskante Operation an einer Leihmutter mit Tumor wagt.
