Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grey's Anatomy

Klarsehen

sixxStaffel 21Folge 3vom 18.03.2026
Klarsehen

KlarsehenJetzt kostenlos streamen

Grey's Anatomy

Folge 3: Klarsehen

42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Nick überredet Richard, an einer Nierentransplantation teilzunehmen. Im OP erhält er einen Notruf von Meredith und erfährt von der Biopsie an Catherine sowie den aufgetretenen Komplikationen. Er ist schwer enttäuscht von Meredith, weil sie ihm verheimlicht hat, wie es um seine Frau steht. Blue sucht Ablenkung in der Arbeit, um Molly zu vergessen, während Amelia eine riskante Operation an einer Leihmutter mit Tumor wagt.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Grey's Anatomy
sixx
Grey's Anatomy

Grey's Anatomy

Alle 1 Staffeln und Folgen