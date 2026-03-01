Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 21Folge 4vom 18.03.2026
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Mikas Schwester Chloe, die an Darmkrebs erkrankt ist, lässt sich im Grey Sloan Memorial behandeln. Ben Warren beginnt seinen Dienst als Assistenzarzt, während Bailey Simone beauftragt, ihn zu beobachten, was zu Konflikten führt. Während Jo und Link erfahren, dass sie Zwillinge erwarten, erkennen Owen und Teddy, dass sie Beziehungsprobleme haben.

