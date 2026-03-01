Grey's Anatomy
Folge 4: Schwesterherz
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Mikas Schwester Chloe, die an Darmkrebs erkrankt ist, lässt sich im Grey Sloan Memorial behandeln. Ben Warren beginnt seinen Dienst als Assistenzarzt, während Bailey Simone beauftragt, ihn zu beobachten, was zu Konflikten führt. Während Jo und Link erfahren, dass sie Zwillinge erwarten, erkennen Owen und Teddy, dass sie Beziehungsprobleme haben.
