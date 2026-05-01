Grey's Anatomy
Folge 3: Aus eins mach zwei
42 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Ein sechsjähriger Junge benötigt dringend eine Lungentransplantation. Seine beiden Väter wollen ihm jeweils einen Teil ihrer Lunge spenden, doch kurz vor der OP gibt es Komplikationen. Das Ärzteteam muss eine riskante Alternative finden, um das Leben des Kindes zu retten. Währenddessen kämpft eine junge Patientin gegen den Krebs und erhält erschütternde Nachrichten.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
Enthält Produktplatzierungen