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Grey's Anatomy

Steckenpferde

sixxStaffel 22Folge 4vom 27.05.2026
Steckenpferde

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Grey's Anatomy

Folge 4: Steckenpferde

42 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Bei einer komplexen Brustrekonstruktion nach einer Krebserkrankung kommt es zu unerwarteten Komplikationen. Zeitgleich wird ein junger Mann nach einem ungewöhnlichen Sportunfall in die Notaufnahme eingeliefert, dessen Verletzungen schwerwiegender sind als zunächst angenommen. Während Teddy mit den Folgen ihrer Trennung ringt, trifft Meredith eine wichtige Entscheidung über ihre Zukunft.

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