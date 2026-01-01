Guardian of the Spirit
Folge 12: Sommersonnenwendfest
25 Min.Ab 12
Das Fest zur Sommersonnenwende steht bevor. Chagum erinnert sich an die Feiern aus seinem alten Leben. Er wirkt wehmütig, doch er fühlt sich wohl bei Balsa und hat bereits neue Freunde gefunden. Gemeinsam trainieren sie für einen Wettbewerb, der bei dem Fest ausgetragen wird. Dabei werden sie von einem fremden Jungen gestört, mit dem sich Chagum im Kampf messen will. Balsa willigt ein, den kleinen Prinzen zu unterrichten.
Alle Staffeln im Überblick