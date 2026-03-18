Demenz in der Familie - Was können wir tun?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 149: Demenz in der Familie - Was können wir tun?
Diagnose Demenz. Was jetzt? Diagnose Demenz. Was jetzt? Wie kann man den anstehenden Herausforderungen begegnen? Nicht nur als Mensch mit Diagnose, sondern auch als Angehörige*r. Unsere Hosts Karl-Theodor zu Guttenberg und Gregor Gysi sprechen über eine Krankheit, die uns alle betrifft und wenn sie es nur tut, indem sie uns Angst macht. Welche gesellschaftlichen Lösungen gibt es, wenn man körperlich noch der selbst Mensch ist, aber geistig starke Veränderungen erlebt. Wie geht es der Familie, die sich neben der emotionalen Belastung mit dem Pflegesystem, Gesetzen und der Justiz konfrontiert sieht. Welche Tests oder Präventions-Maßnahmen gibt es schon? Demenz ist ein schwieriges Thema, zu dem man bestimmt viel sprechen muss. Wir wagen heute einen Anfang. Viele Vergnügen bei der neuen Show. Mehr zu AG1 finden Sie hier: drinkag1.com/guttenberg. Erhaltet für kurze Zeit 10 % Rabatt auf die ersten 3 Monate. +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?l=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again“ mit der Gysi gegen Guttenberg-Produzentin Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon bei unserem Newsletter: NEULAND Update anmelden. 📚 Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören – wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐ GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg“ noch nicht gelesen? Hier entlang – ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️ Live 2026: Gysi gegen Guttenberg – Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi-gegen-guttenberg-tickets 27.5.2026, Aachen, Eurogress Aachen 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick