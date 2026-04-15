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Gysi gegen Guttenberg

Europa spürt den Iran-Krieg, Verschnaufspause in Ungarn?, Trump fordert den Papst heraus

Open Minds MediaStaffel 2026Folge 153vom 15.04.2026
Europa spürt den Iran-Krieg, Verschnaufspause in Ungarn?, Trump fordert den Papst heraus

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Gysi gegen Guttenberg

Folge 153: Europa spürt den Iran-Krieg, Verschnaufspause in Ungarn?, Trump fordert den Papst heraus

37 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Was passiert, wenn der Iran-Krieg endet? Sind dann alle militärischen Handlungen vorbei – und welche Rolle übernimmt Europa, um die Sicherheit nach dem Krieg zu gewährleisten?

Weitere Folgen in Staffel 2026

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