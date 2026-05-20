Wie stabil ist Putins Macht noch?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 158: Wie stabil ist Putins Macht noch?
Hinweis: Diese Folge wurde bereits im April aufgenommen. Aktuelle Entwicklungen konnten daher nicht mehr berücksichtigt werden. Wie stabil ist Putins Macht im eigenen Land? Gibt es einen realistischen Ausweg aus dem Ukrainekrieg – und wie weit könnte Russland noch gehen? Im Zuge des Ukrainekriegs steht Wladimir Putin besonders im Fokus der internationalen Politik– doch wie wird er eigentlich im eigenen Land wahrgenommen? In der neuen Folge von Gysi gegen Guttenberg geht es um die Frage, wie stabil seine Position innenpolitisch noch ist und welche Auswirkungen der Krieg auf seine Macht haben könnte. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach einem möglichen Ausweg aus dem Konflikt. Welche Lösungen sind denkbar – und warum scheint eine Einigung derzeit so schwer erreichbar? Während Russland Gebietsansprüche stellt, ist die Ukraine nicht bereit, diese abzutreten. Ein festgefahrener Konflikt ohne klare Perspektive. Beim Blick auf die Rolle der NATO gehen die Einschätzungen auseinander: Gregor Gysi hält es für unwahrscheinlich, dass Putin einen NATO-Staat angreifen würde. Karl-Theodor zu Guttenberg hingegen sieht es im Bereich des Möglichen, dass Russland seine Grenzen weiter austestet – insbesondere, wenn das Bündnis Schwächen zeigt. Auch die Rolle der USA rückt in den Fokus. Washington zieht sich zunehmend aus dem Ukrainekonflikt zurück. Welche Folgen hat das für Europa? Und was würde es bedeuten, wenn die Demokraten im Herbst die Mehrheit im Kongress zurückgewinnen? Eine Debatte über Macht, Wahrnehmung und die schwierige Suche nach Lösungen in einer festgefahrenen geopolitischen Lage. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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