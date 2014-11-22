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HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Upcycling

sixxStaffel 1Folge 1vom 22.11.2014
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HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Folge 1: Upcycling

25 Min.Folge vom 22.11.2014Ab 6

Enie zaubert heute aus einer alten Palette, zwei Böcken, etwas Farbe und einer Plexiglasplatte einen stylischen Schreibtisch. Außerdem verwandelt sie ein altes Tablett, einen Spiegel und ein Brett in einen Wandspiegel. Gemeinsam mit ihrem Gast - der DIY-Bloggerin Laetitia Delorme aus Berlin - wandelt sie eine alte Strickjacke in ein gemütliches Kissen um.

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