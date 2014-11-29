HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Folge 2: Lieber was Warmes!
25 Min.Folge vom 29.11.2014Ab 6
Enie hat eine Menge Ideen, um die kalten Tage behaglicher zu machen. Alte Brötchen verwandelt sie im Nu in eine deftige Köstlichkeit; sie umgarnt einen alten Kronleuchter charmant mit farbigen Stoffresten und glitzernden Steinchen und begrüßt DIY-Bloggerin Xenia Kuhn im Studio. Die junge Dame widmet sich heute dem Upstyling einer alten Baskenmütze.
