Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Lieber was Warmes!

sixxStaffel 1Folge 2vom 29.11.2014
Lieber was Warmes!

Lieber was Warmes!Jetzt kostenlos streamen

HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Folge 2: Lieber was Warmes!

25 Min.Folge vom 29.11.2014Ab 6

Enie hat eine Menge Ideen, um die kalten Tage behaglicher zu machen. Alte Brötchen verwandelt sie im Nu in eine deftige Köstlichkeit; sie umgarnt einen alten Kronleuchter charmant mit farbigen Stoffresten und glitzernden Steinchen und begrüßt DIY-Bloggerin Xenia Kuhn im Studio. Die junge Dame widmet sich heute dem Upstyling einer alten Baskenmütze.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
sixx
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Alle 1 Staffeln und Folgen