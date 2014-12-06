HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Folge 3: Da seid ihr ja wieder
25 Min.Folge vom 06.12.2014Ab 6
Ob Omas Sachen oder verdammt lang her - all das kommt jetzt ganz groß zurück! Enie dekoriert heute Einmachgläser mit Omas alten Spitzendeckchen, perfekt als Vintage-Teelicht oder Raumduft im Glas. Ein alter Schmöker verwandelt sich in eine stylische Clutch und Gast Jochen Bendel bringt den guten alten Rumtopf wieder auf den Tisch.
