Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft

sixxStaffel 1Folge 4vom 13.12.2014
Folge 4: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft

25 Min.Folge vom 13.12.2014Ab 6

In der Adventszeit kümmert sich Enie van de Meiklokjes um schöne, einfach umzusetzende Geschenkideen. Aus einem alten Buch, einer Glühlampe und Textilkabel zaubert sie eine tolle Tischlampe. Aus Granatäpfeln, Birne und dunkler Schokolade kocht Enie ein einzigartiges Chutney, das hübsch verpackt immer ein willkommenes Geschenk ist. Gemeinsam mit ihrem Gast-Bloggerin Michelle Burke - bastelt sie kleine 3D-Welten in Bilderrahmen.

sixx
