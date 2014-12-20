HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Folge 5: Das große Leuchten
24 Min.Folge vom 20.12.2014Ab 6
Ob knallige Farben, strahlende Objekte oder lila Suppe - heute leuchtet alles! Enie bastelt einen genialen Armreifen aus Baumarkt-Produkten, die so eine ganz neue Funktion bekommen. Knalliger kann eine Suppe nicht sein: Enies Rotkohlsuppe sieht nicht nur gut aus, sie schmeckt auch so! Gemeinsam mit ihrem Gast Alexander Wolff aus Hamburg, der den Blog meinekleinewohnung.de schreibt, baut sie einen Tower mit Power - ein geniales Regal, das auch noch eine Lampe ist.
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