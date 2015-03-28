So grau und doch so schönJetzt kostenlos streamen
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Folge 6: So grau und doch so schön
25 Min.Folge vom 28.03.2015Ab 6
Enie präsentiert heute ihre ganz persönlichen "Shades of Grey"! Aus Beton und drei Hölzern baut sie einen absolut stylischen Hocker, der wenig kostet, aber einen Design-Preis verdient hätte. Sie backt außerdem graue Macarons und toppt den originellen Look noch mit einer herzhaften Füllung aus Gorgonzola und Birne. Und Enies Gast, Kostümgestalterin und Bloggerin Elisabeth Bahlke, näht eine coole Weste, natürlich in - genau - Grau.
