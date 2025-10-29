Staffel 2Folge 25vom 29.10.2025
Hart aber herzlich
Folge 25: Die Doppelgängerin
48 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Jeder Mensch hat irgendwo sein Double - diese Theorie wird für Jennifer Hart unangenehme Wahrheit: Sie wird wegen ihrer täuschenden Ähnlichkeit mit der Frau des reichen Gangsters Martin Benton von dessen früheren Partnern Barney und Mick Steele entführt. Natürlich kommen diese schnell dahinter, dass sie die Falsche erwischt haben - aber wäre bei dem Multimillionär Jonathan Hart vielleicht nicht noch viel mehr zu holen?
