Staffel 2Folge 30vom 05.11.2025
Hart aber herzlich
Folge 30: Mordsdiamanten
48 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Max staunt nicht schlecht, als eines Tages seine totgeglaubte Ex-Ehefrau Pearl vor ihm steht. In ihrem Besitz befindet sich ein kostbares, gestohlenes Diamantencollier, das Pearl nun an den Mann bringen möchte. Aber noch mehr Leute sind scharf auf den teuren Schmuck: Nach mehreren erfolglosen Anschlägen auf Pearl wird Max entführt und das Collier als Lösegeld gefordert. Doch Jonathan und Jennifer Hart finden bald eine Spur.
