Staffel 2Folge 35vom 12.11.2025
Die Kugel des MördersJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 35: Die Kugel des Mörders
48 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Jonathan Harts neue Mitarbeiterin Mindy Vernon ist im Besitz einer Pistolenkugel, die den kanadischen Mafioso Kruger schwer belasten würde. Das kostet sie das Leben - aber vor ihrem Tod kann sie das Beweisstück noch im Haus der Harts verstecken. Damit sind Jonathan und Jennifer höchst gefährdet - und so bleibt dem Paar mal wieder nichts anderes übrig, als sich selbst auf die Jagd nach dem Ganoven zu machen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick