Staffel 2Folge 40vom 19.11.2025
Hart aber herzlich
Folge 40: Operation Mord
48 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Jennifer Hart kommt mit einer leichten Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Dort sieht sie in der Nacht, wie auf einer verlassenen Station ein Patient von einer Schwester erstickt wird. Doch am nächsten Morgen ist aus dem Krankenzimmer auf einmal ein Wartezimmer geworden. Und niemand will Jennifer ihre Geschichte glauben. Da Jonathan geschäftlich unterwegs ist, macht sie sich auf eigene Faust auf die Suche nach dem Mörder.
