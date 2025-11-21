Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 42vom 21.11.2025
Das grüne Zimmer

Das grüne ZimmerJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 42: Das grüne Zimmer

48 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Nach mehreren Einbruchsversuchen im Haus der Harts entdeckt Jennifer zufällig einen Geheimgang im Keller, in dem ein wahrer Schatz verborgen ist: Der Vorbesitzer des Hauses hat dort ein Bündel wertvoller Aktien versteckt. Doch noch jemand weiß davon: der verbrecherische Börsenmakler Chris Barber, der die kostbaren Wertpapiere um jeden Preis für sich haben will. Nun heißt es für Jennifer und Jonathan wachsam sein, um sich vor unliebsamen "Gästen" zu schützen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen