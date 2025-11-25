Staffel 3Folge 44vom 25.11.2025
Picknick in AcapulcoJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 44: Picknick in Acapulco
48 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Jonathan und Jennifer Hart nutzen einen Aufenthalt in Acapulco für einen kurzen Ausflug ins Landesinnere. Unterwegs haben sie eine Autopanne - und stolpern in ein haarsträubendes Abenteuer: Auf einer nahe gelegenen Hacienda werden sie mit einem angekündigten Dienstboten-Ehepaar verwechselt. Sie kommen einer mörderischen Verschwörung mexikanischer Geschäftsleute auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick