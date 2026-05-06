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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 06.05.2026
Tödliche Verwandtschaft

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Hart aber herzlich

Folge 1: Tödliche Verwandtschaft

48 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Um Gerüchten über zwielichtige Vorgänge in seiner eigenen Werft nachzugehen, heuert Millionär Jonathan Hart selbst dort an. Tatsächlich kommt er schnell betrügerischen Machenschaften auf die Spur - sehr zum Ärger der verbrecherischen Hintermänner. Sie beschließen, Jonathan eine Warnung zukommen zu lassen: Jennifer soll bei einem "Unfall" umkommen. Und kurz darauf meldet sich bei ihr der angebliche Cousin Stephen Thomas - in Wirklichkeit ein bezahlter Killer.

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