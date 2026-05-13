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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 12vom 13.05.2026
Das Porträt

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Hart aber herzlich

Folge 12: Das Porträt

48 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Jennifer möchte ihren Mann mit einem Porträt überraschen. Sie hat sich als Maler den viel versprechenden Künstler Warren Keller ausgesucht - aber nicht nur sie hat dessen Talent erkannt: Der skrupellose Kunsthändler Roger Winslow hat sich darauf spezialisiert, hoffnungsvolle Jungmaler zuerst zu fördern und dann umzubringen, weil der Tod sich auf dem Kunstmarkt meist sehr verkaufsfördernd auswirkt. Auch Warren ereilt dieses Schicksal. Können die Harts Winslow überführen?

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