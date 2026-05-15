Staffel 1Folge 13vom 15.05.2026
Mit Degen und RevolverJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 13: Mit Degen und Revolver
48 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Die Kioskbesitzerin Rose McCready bittet ihren Stammkunden Jonathan, ihr 5000 Dollar zu leihen. Als Rose verletzt aufgefunden wird, ergeben seine Nachforschungen, dass sie von dem Studenten Rogers erpresst wird, der gesehen haben will, wie die Frau jemanden getötet hat. Tatsächlich wollte Rose einen dealenden Universitätsprofessor umbringen, den sie für den Drogentod ihres Enkels verantwortlich macht. Doch nicht ihre Kugel traf ihn, sondern die eines Anderen ...
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