SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19vom 21.10.2025
Haie im Frisiersalon

Folge 19: Haie im Frisiersalon

48 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Jennifer nimmt ihren regelmäßigen Termin im Schönheitssalon wahr, als plötzlich Sally Hutchins, eine junge Frau, hereinstürmt und wild um sich schießt. Sie scheint es auf Barry Williams abgesehen zu haben, den Besitzer des Salons. Zum Glück gehen die Schüsse daneben. Erstaunlicherweise verzichtet Barry darauf, die Polizei zu informieren. Neugierig geworden, beginnt Jennifer zu recherchieren. Sie stellt fest, dass Barry von dem üblen Kredithai Harold Micklin erpresst wird.

