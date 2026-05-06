Staffel 1Folge 2vom 06.05.2026
Jagd in KettenJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 2: Jagd in Ketten
48 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Zusammen mit ihrem alten Freund Clint Reilly machen die Harts Segelurlaub in Mexiko. Doch die Ferien-Idylle wird jäh gestört: Clint bekommt die Mitteilung, seine Familie in den USA sei entführt worden. Falls er seine Lieben lebend wiedersehen wolle, solle er eine Ladung Kokain über die Grenze schmuggeln. Die Harts helfen ihrem Freund - und landen prompt als Drogenschmuggler in einem mexikanischen Gefängnis. Doch so einfach lassen sie sich nicht außer Gefecht setzen.
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