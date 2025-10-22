Staffel 1Folge 20vom 22.10.2025
Hart aber herzlich
Folge 20: Brillanten auf Kreuzfahrt
48 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Die Harts besitzen nicht nur eine Kreuzfahrt-Linie, sondern auch kriminalistischen Spürsinn. Einer Bande von Juwelendieben, die auf ihren Schiffen operiert, wollen sie daher selbst das Handwerk legen. Also unternehmen die beiden unter falschem Namen eine Kreuzfahrt. Jennifer muss den Lockvogel spielen: Über und über behängt sie sich mit Schmuck - natürlich gut gemachte Imitationen. Bald schon beißen die Langfinger an. Der erste Verdacht fällt auf den zweiten Kapitän Patrick.
