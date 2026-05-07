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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 07.05.2026
Der kleine Jonathan

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Hart aber herzlich

Folge 3: Der kleine Jonathan

47 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Riesenüberraschung für Jonathan Hart: Eines Tages meldet sich bei ihm der achtjährige Vince und behauptet, er sei ein illegitimer Sprössling des Millionärs. Die richtigen Eltern des Jungen sind unauffindbar, und so bleibt er vorerst im Hause Hart. Kurz darauf meldet sich Connie, die Mutter des Jungen. Die Ereignisse überschlagen sich: Der kleine Vince wird entführt, und die Kidnapper fordern ein horrendes Lösegeld. Jonathan ist sich sicher: ein abgekartetes Spiel.

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