Staffel 1Folge 6vom 08.05.2026
Mord unter FreundenJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 6: Mord unter Freunden
48 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Ein bekannter Scheidungsanwalt wird ermordet - Hauptverdächtiger ist sein Mitarbeiter Mike Dodson. Doch auch dessen Frau Gail hätte ein einleuchtendes Motiv gehabt - Grund genug für die Harts, sich die Umstände des Mordfalles näher anzusehen. Sie sind gute Freunde der Dodsons und glauben fest an deren Unschuld. Kurz darauf passiert noch ein Mord - und wieder waren die Dodsons kurz vorher am Tatort. Jonathan und Jennifer entdecken bald eine vielversprechende Spur.
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